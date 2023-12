Brighton - OM se joue ce jour pour le compte de la 6ème journée du groupe B de la Ligue Europa. Un match passionnant dont nous vous proposerons le direct commenté sur But! Football Club. En attendant, il faudra vous brancher sur les chaînes Canal+ Foot ou M6 à partir de 21 heures pour suivre la rencontre en direct.

Comment voir le match sur M6 ?

Pour voir le match sur M6, rien de plus simple. La chaîne est accessible sur la TNT, sur votre box internet ou bien, si vous souhaitez découvrir une toute nouvelle expérience de la télévision, sur Molotov.

Avec votre abonnement Molotov, vous profitez du direct et du replay depuis plus de 80 chaînes sur tous vos appareils. Vous visionnez vos compétitions préférées à votre rythme, jusqu'à 4 utilisateurs simultané en HD avec enregistrement et contrôle du direct.

