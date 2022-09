Ligue Europa Groupe B : horaire, chaîne... Tout sur la diffusion de : Rennes - Fenerbahçe

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

La Ligue Europa Groupe B se poursuit avec le match Rennes - Fenerbahçe comptant pour la 2ème journée. Un match qu'il sera possible de suivre dès 21 heures en direct sur les chaînes W9 et Canal+ Foot. But Football Club vous proposera également un live-texte de cette rencontre.