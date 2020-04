ASSE, FC Nantes, OL, Stade de Reims : bras de fer en vue pour la Ligue Europa ?

true

Un des scénarios envisagés par les instances pour la reprise de la Ligue 1 pourrait servir les intérêts du FC Nantes. Mais pas seulement. Explications.

Le sujet d’une reprise du championnat est explosif. Devant les intérêts de chacun, plusieurs scénarios sont actuellement étudiés par la FFF. Noël Le Graët est plutôt optimiste. « Je pense que l’on est partis pour reprendre, estime-t-il dans L’Équipe. Je n’ai pas envie de me mettre dans l’optique d’un arrêt définitif de la L1 et de la L2. Je serai assez grand pour discuter avec eux (la LFP et les présidents de club) le moment venu en cas de besoin. »

En attendant, dans l’hypothèse d’un arrêt définitif, le scénario le moins envisagé est celui d’une saison blanche. Sinon, les possibilités sont multiples pour la L1, avec notamment un classement arrêté après la 19 e journée, qui situe la fin des matches aller. À la trêve hivernale, le FC Nantes figurait dans le premier tiers du classement et pourrait donc être l’un des grands bénéficiaires d’un tel schéma. Le Stade de Reims, aussi, même si l’OL et l’ASSE auront leur mot à dire.

Les plus méritants de la saison en C3 ?

« C’est une possibilité qui offre l’avantage que toutes les équipes se sont rencontrées une fois, explique le quotidien sportif dans son édition du jour. Les quatre premières places ne bougent toujours pas, mais ce sont Reims (5e) et Nantes (6e) qui peuvent éventuellement être en C3 si les deux places normalement prévues pour les vainqueurs de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue reviennent aux plus méritants en championnat (…) L’OL et l’ASSE, normalement opposés au PSG en finales, vont évidemment vouloir que leur position de finaliste leur offre un ticket en C3. » Le casse-tête ne fait que commencer.