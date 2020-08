Ligue Europa : l’Inter Milan écrase Donetsk (5-0) et rejoint le FC Séville en finale

true

A Dusseldorf, l’Inter Milan a largement battu Donetsk (5-0) ce soir pour rejoindre le FC Séville en finale de la Ligue Europa.

Hier, le FC Séville avait renversé Manchester United (2-1) à Cologne, grâce à Suso et De Jong. Le club andalou jouera une 6e finale dans l’épreuve et il affrontera un autre ancien vainqueur, l’Inter Milan, qui a remporté la compétition à trois reprises, en 1991 (AS Rome, 2-0, 0-1), en 1994 (RB Salzbourg, 1-0 ,1-0) et en 1998 (Lazio Rome, 3-0).

Martinez et Lukaku s’offrent un doublé

La formation d’Antonio Conte a facilement écarté le Chakhtior Donetsk (4-0), ce lundi, à Dusseldorf. Servi par l’excellent Nicolo Barella, Lautaro Martinez a ouvert le score en première mi-temps avant de s’offrir un doublé. Romelu Lukaku a lui aussi inscrit deux buts, après le break signé D’Ambrosio. Une large victoire des Lombards, impressionnants en deuxième mi-temps. La finale contre le FC Séville promet une belle empoignade !