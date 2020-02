Ligue Europa : tous les résultats des 16es de finale, les qualifiés pour les 8es

false

On jouait ce soir les 16es de finale retour de la Ligue Europa. Voici tous les résultats et les qualifiés pour les 8es de finale de la compétition.

On jouait ce soir les 16es de finale retour de la Ligue Europa. Soirée riche en buts et en rebondissements. Avec, notamment, certaines éliminations retentissantes, dont celle du FC Porto, du Benfica et de l’Ajax d’Amsterdam.

Voici tous les résultats, les clubs en majuscules sont qualifiés pour les 8es de finale.

FC BALE-APOEL : 1-0

FC Porto-BAYER LEVERKUSEN : 1-3

ISTANBUl BASAKSEHIR-Sporting Lisbonne : 4-1

KAA Gent-AS ROMA : 1-1

LINZ-Alkmaar : 2-0

Malmo-WOLFSBOURG : 0-3

Espanyol Barcelone-WOLWERHAMPTON : 3-2

Ajax-GETAFE : 2-1

Celtic Glasgow-FC COPENHAGUE : 1-3

Benfica – DONETSK : 3-3

INTER MILAN-Ludogorets : 2-1

FC SEVILLE-Cluj : 0-0

MANCHESTER UNITED-Bruges : 5-0

A noter que la rencontre Arsenal-Olympiakos se poursuit, les deux équipes sont en prolongation.