Résultats Europa League : Arsenal et l’Inter bien partis, l’Ajax quasi éliminé (terminé)

Demi-finaliste de la dernière Champions League, 3e de son groupe dans lequel figurait Lille cette saison, l’Ajax est en passe de se faire éliminer de l’Europa League dès son entrée ! Les Lanciers ont perdu 0-2 à Getafe, équipe surprise de la Liga cette saison. Renverser les banlieusards madrilènes, qui ont donné du fil à retordre au Barça samedi (2-1) dernier, s’annonce compliqué.

