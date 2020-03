Résultats Europa League : Leverkusen et Donetsk bien partis (terminé)

C’est fini sur les six terrains où se disputaient les 8es de finale aller de l’Europa League (Inter Milan-Getafe et Séville-AS Roma ayant été reportés). En début de soirée, Manchester United (5-0 à Linz) et le FC Bâle (3-0 à Francfort) ont pris une très sérieuse option sur la qualification.

FULL-TIME: Rangers 1-3 Bayer 04 Leverkusen

Despite a strong second-half performance, the visitors have the advantage going into the second-leg in Germany. pic.twitter.com/bVgq6Zm8w0

— Rangers Football Club (@RangersFC) March 12, 2020