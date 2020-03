Résultats Europa League : Manchester United et le FC Bâle quasiment en quarts

true

En attendant de savoir si les compétitions européennes vont être annulées, reportées ou bien continuer, Manchester United et le FC Bâle ont fait gagner du temps aux dirigeants de l’UEFA. Grâce à leurs cartons à l’extérieur dès le match aller des 8es de finale de l’Europa League, ils sont quasiment en quarts.

Les Anglais ont écrasé les Autrichiens du LASK Linz 5-0 grâce à des buts d’Ighalo (28e), James (58e), Mata (82e), Greenwood (91e) et Andreas Pereira (93e). Plus surprenant, le FC Bâle s’est largement imposé à Francfort (3-0), bourreau de Strasbourg l’été dernier en tour préliminaire et de l’OM l’an dernier en tour de poules. Les Suisses ont marqué par Campo (27e), Bua (73e), Frei (85e).

Enfin, les Turcs d’Istanbul Basaksehir ont dominé les Danois du FC Copenhague 1-0 grâce à une réalisation de Visca (88e) sur pénalty.