Résultats Ligue Europa : l’Inter et United en demies, ça sent bon pour Rennes !

On connait les deux premiers qualifiés pour les demi-finales du « final 8 » de la Ligue Europa : l’Inter Milan et Manchester United.

Deux jours avant le début des quart de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne, c’était la Ligue Europa qui ouvrait le bal en Allemagne. A Düsseldorf, l’Inter Milan a composté son billet en éliminant le Bayer Leverkusen (2-1). Les Nerrazzuri ont pris les devants rapidement par Nico Barella (15e) et Romelu Lukaku (21e) mais Kai Havertz a vite relancé le suspense (24e).

A Cologne, Manchester United a eu plus de mal face aux valeureux danois de Copenhague mais les hommes d’Olé Gunnar Solksjaer se sont imposés en prolongations (1-0) grâce à un penalty obtenu par Anthony Martial et transformé par le portugais Bruno Fernandes (95e).

Demain, place aux deux autres quarts : Wolves – FC Séville et Shakhtar Donetsk – FC Bâle. Dans le scénario le plus favorable, le Stade Rennais pourrait même sabrer le champagne d’une qualification directe en Ligue des Champions dès demain. Il faudrait que le FC Séville et Donetsk s’imposent et rejoignent Manchester et l’Inter en demies…