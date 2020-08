Résultats Ligue Europa : Séville et le Shakhtar envoient le Stade Rennais en C1 !

true

Après l’Inter Milan et Manchester United hier, Séville et le Shakhtar Donetsk ont rejoint le dernier carré de la Ligue Europa 2019-20. Le Stade Rennais disputera bien la prochaine Ligue des Champions.

A Duisbourg, le FC Séville affrontaient les Wolves… Et les Andalous peuvent vraiment dire merci à leur gardien Bono, qui a stoppé un penalty de Gimenez (13e) et changé totalement le scénario du match. Dans une rencontre serrée jusqu’à son terme, Séville a eu le dernier mot grâce à une réalisation de l’ancien marseillais Lucas Ocampos (1-0, 88e).

A Gelsenkirchen, le Shakhtar Donetsk et le FC Bâle livraient le 4e et dernier quart de finale. Les Champions d’Ukraine n’ont pas fait de détails face aux Helvètes (4-1). Moraes (2e) et Taison (22e) ont vite plié le match. Alan Patrick, sur penalty (75e) et Dodo (88e) ont parachevé ce facile succès. L’ancien Stéphanois Ricky van Wolfswinkel a sauvé l’honneur mais trop tard (92e).

Intéressé par les résultats du soir car potentiellement qualifiés directement pour la Ligue des Champions en cas de victoire des Espagnols et des Ukrainiens, le Stade Rennais est l’autre grand gagnant du soir. Les Bretons n’auront pas besoin de passer par les tours préliminaires et sont d’ores et déjà assurés de disputer la phase de poule. Les Rouge-et-Noir vont pouvoir effectuer un deuxième Mercato beaucoup plus serein économiquement.

Les demi-finales Séville – Manchester United et Inter Milan – Shakhtar Donetsk se joueront les dimanche 16 et lundi 17 août à Cologne et Düsseldorf.