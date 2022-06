Le LOSC touche au but pour Sanches, un buteur de Ligue 1 vers Bordeaux, Reims prépare la relève

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Stade de Reims : les remplaçants d'Ekitike et Rajkovic ciblés ?

Hier mardi, la presse anglaise nous apprenait qu'Hugo Ekitike n'était plus aussi proche que cela de Newcastle. Les Magpies se sont mis d'accord avec le Stade de Reims depuis longtemps mais ils lorgnent également le buteur uruguayen du Benfica Darwin Nunez. Et ils ne voudraient recruter que l'un des deux joueurs, de préférence le plus expérimenté. Dans la foulée de cette annonce, le journaliste du site goal.com Marc Mechenoua assurait que le PSG était toujours en course pour recruter le prodige champenois. Dont le profil (jeune et hyper talentueux) colle parfaitement aux attentes du nouveau directeur sportif, Luis Campos. Pour le remplacer, Calcio Mercato lance la piste Giacomo Vrioni. Prêté au WSG Tirol en D1 autrichienne, l’attaquant de la Juventus Turin a inscrit 21 buts et distillé 5 passes décisives cette saison. En parallèle, des négociations sont menées pour un successeur de Predraj Rajkovic. Jacob Rinne (28 ans) pourrait être l’heureux élu, lui qui arrive en fin de contrat à Aalborg au Danemark.

Stéphane Bahoken (SCO d'Angers) dans le viseur des Girondins

Maintenant que David Guion a été confirmé dans ses fonctions, les Girondins de Bordeaux peuvent s'atteler à la reconstruction de leur effectif en vu de la saison en Ligue 2. Selon l'insider Mohamed Toubache-ter, ils lorgneraient l'attaquant d'Angers Stéphane Bahoken. Le Franco-Camerounais de 30 ans a perdu sa place de titulaire sous les ordres de Gérald Baticle lors de la saison écoulée (2 buts en 12 matches). Libre de tout contrat, il pourrait se laisser tenter par le challenge bordelais.

Montpellier : Aston Villa sur Mavididi

Dans les petits papiers de l’OM au mercato estival, au même titre que Westam Ham, Brighton, Everton et Southampton, Stephy Mavididi a encore fait grimper la cote chez ses courtisans. Selon le Birmingham Live, Aston Villa sera récemment venu aux renseignements au sujet de l’attaquant du Montpellier HSC. Le club managé par Steven Gerrard était déjà intéressé par Mavididi l’hiver dernier et a déjà pioché en Ligue 1 cet été avec un certain Boubacar Kamara.

Le FC Metz a entamé sa mue

Même si l'on parle moins de lui que des Girondins de Bordeaux ou de l'AS Saint-Etienne, le troisième relégué de Ligue 1 s'apprête également à vivre un été très chargé. Pour commencer, Frédéric Antonetti va quitter son poste d'entraîneur, selon L'Equipe. Il pourrait être remplacé par l'ancien entraîneur de Lens Jean-Louis Garcia ou Emilio Ferrera, un Belgo-Espagnol ayant fait l'essentiel de sa carrière outre-Quiévrain. Pour le poste de directeur sportif, une légende du football belge est pressentie en la personne de Michel Preud'homme, gardien de but dans les années 80-90 ayant rencontré le succès partout où il est passé comme entraîneur (Standard, Twente, Bruges...). Ce serait un sacré coup de projecteur sur une révolution lorraine qui se veut ambitieuse !

SCO Angers : la vente bien sur les rails

Le processus de vente d’Angers est bien enclenché pour un prix oscillant entre 65 et 75 millions d’euros. L’Équipe confirme que Saïd Chabane, président et propriétaire à plus de 99 % des parts du club, est entré en négociations exclusives avec un fonds d'investissement américain, GFC. Alors que plusieurs parties prenantes commençaient à s'inquiéter de l'inertie observée depuis l'annonce du président du SCO, une équipe d'audit est bien arrivée à Angers hier, et elle va rester sur place environ une semaine. Le club angevin, qui a déjà présenté avec succès son budget prévisionnel pour la saison prochaine, se représentera devant la DNCG avec les nouveaux propriétaires, a priori entre le 20 juin et le 10 juillet. Xavier Thuilot, ancien directeur général de l'ASSE arrivé en août dernier, devrait être remplacé par la nouvelle direction.

LOSC : Sanches touche au but

Sur les tablettes de l’AC Milan depuis de longs mois, Renato Sanches (24 ans) semble de plus en plus proche du club italien. « L’AC Milan est parvenu à un accord verbal avec Renato Sanches sur son futur contrat, a assuré Fabrizio Romano hier soir sur son compte Twitter Les discussions se poursuivent et le resteront ces prochains jours avec Lille sur le montant de l’indemnité à payer. Le Portugais a toujours été la priorité de Milan depuis que Franck Kessié s’est rapproché du Barça. »

AC Milan have reached verbal agreement with Renato Sanches on personal terms. Talks still ongoing with Lille on the fee, discussions will continue in the coming days. 🔴🇵🇹 #ACMilan



Renato Sanches' always been priority target for Milan, while Franck Kessié who's joining Barça. pic.twitter.com/GBDlwGbk4f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

Pour résumer Si But Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique – de la Ligue 1.

Raphaël Nouet

Rédacteur