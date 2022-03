Lopez allume les Girondins, nouveau couac Fofana au RC Lens, Costil sur le départ ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Girondins : Lopez allume les Bordelais

Président des Girondins de Bordeaux depuis l’intersaison, Gérard Lopez a très peu goût à la nouvelle défaite dominicale contre le Montpellier HSC (0-2), face à qui le FCGB a pourtant joué à 11 contre 9 pendant plus d’une mi-temps. « Le match d’aujourd’hui était inadmissible. J’ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écoeurés et je les comprends. L’ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l’équipe, a-t-il déclaré hier via Twitter. Mais le foot finit toujours par se jouer sur le terrain et c’est alors de la responsabilité de nos joueurs. Je m’exprimerai très rapidement directement avec nos supporters. »

AS Monaco : Clement a reçu un joli cadeau

L’AS Monaco a réussi la grosse performance du week-end de Ligue 1 en balayant le PSG à Louis II hier dans un match à sens unique (3-0). Philippe Clement a particulièrement apprécié la performance de ses joueurs. « Je n'ai pas été étonné par mes joueurs. Je suis très content de la réaction collective, a-t-il déclaré en conférence de presse. Les joueurs ont montré beaucoup d'agressivité positive et la volonté de jouer vraiment haut, avec beaucoup de foi, et de couilles... Désormais, j'espère que les supporters vont nous aider en cette fin de saison. C'est mon anniversaire dans deux jours, je remercie les joueurs pour ce cadeau. »

Stade Brestois : Der Zakarian s’agace

La nouvelle défaite du Stade Brestois hier face au SCO d’Angers a bien du mal à passer chez Michel Der Zakarian. « Je ne suis pas psy, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à cerner les joueurs, a-t-il pesté en conférence de presse. D'un match à l'autre, je me pose la question, s'ils ont envie... On a encore perdu contre une équipe de notre niveau. On n'a pas une occasion du match ! Et ça fait trois matches qu'on n'a pas de situations. On ne va pas aller loin comme ça. »

RC Lens : Fofana ne décolle plus

4. C’est la note réservée par L’Équipe à Seko Fofana pour sa nouvelle prestation en demi-teinte contre Clermont Foot samedi à Bollaert (3-1). « Il a bien réalisé quelques percées dont il a le secret, mais elles n'ont pas abouti à une occasion lensoise, a analysé le quotidien sportif. Il a en outre multiplié les mauvais choix et eu des approximations techniques, comme sur ce contrôle raté qui aboutit à un six mètres. Un apport trop neutre, défensivement. Remplacé par BERG (76e). » La trêve internationale devrait faire le plus grand bien à celui qui était encore considéré récemment comme le meilleur joueur de toute la Ligue 1.

Stade de Reims : Garcia savoure

Avec 36 points dont neuf d’avance sur le barragiste (ASSE), le Stade de Reims peut envisager sereinement l’avenir et va, sauf cataclysme, reconduire son bail en L1. Ses performances face aux grosses écuries ne sont pas étrangères à sa bonne tenue cette saison. Capable d’obtenir le nul à Nice (0-0) et Marseille (1-1), comme d’aller gagner à Rennes (2-0), Lyon (2-1) et Monaco (2-1), la formation d’Oscar Garcia finira même l’exercice en cours invaincue contre l’ASM et l’OL. « C’est vrai, briller contre les équipes du Top 5, ça a plus de répercussion, constate l’entraîneur espagnol. Après, moi, j’aime avoir 36 points, contre qui, ça m’est égal. »

Girondins : Costil sur le départ ?

Les Girondins de Bordeaux se rapprochent de plus en plus de la Ligue 2 après avoir perdu contre Montpellier hier alors qu’ils ont disputé l’intégralité de la seconde mi-temps à 11 contre 9 (0-2). Lors de ce match, un échange musclé a eu lieu entre Benoît Costil et les responsables des Ultramarines. Un échange qui pourrait signer la fin de son aventure girondine. Selon 20 minutes, le gardien des Girondins de Bordeaux a fait part à ses coéquipiers et des membres du club, sa volonté de ne plus porter le maillot au scapulaire, après la rencontre. Il semblerait que les incidents puis les accusations sur son comportement sortis quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, aient été la goutte de trop.

🔴 Les Ultras Marines accusent Benoit Costil et Laurent Koscielny d’avoir « des comportements scandaleux et parfois racistes. »



(@ub87officiel) pic.twitter.com/4wNyAeZVUR — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 20, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.



Bastien Aubert

Rédacteur