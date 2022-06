Lopez chahuté à Bordeaux, un départ à l'OL, 6 M€ pour Djiku, le futur Tchouaméni au LOSC ?

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

OL : Chelsea veut rapatrier Emerson

Prêté par Chelsea l’été dernier à l’OL, Emerson Palmieri (27 ans) n’a pas justifié sa réputation sur les bords du Rhône et ne sera pas retenu par les dirigeants lyonnais. Cela tombe plutôt bien. The Athletic croit savoir que le latéral gauche international italien fait partie des plans de Thomas Tuchel dans la capitale anglaise. L'entraîneur des Blues voudrait faire de lui la doublure de Ben Chilwell du côté de Stamford Bridge, où il demeure sous contrat jusqu'en juin 2024. Un gros salaire en moins pour Lyon la saison prochaine ?

Stade Rennais : Aguerd à deux doigts de signer à West Ham ?

D'après The Sun, West Ham serait sur le point d'obtenir la signature de Nayef Aguerd moyennant 20 M€. Le défenseur marocain est lié au Stade Rennais jusqu'en 2026 mais ses performances XXL ont attiré le regard des Hammers, qui lorgnent plusieurs autres joueurs en Ligue 1. Le Lillois Amadou Onana et le Clermontois Mohamed Bayo sont également dans le viseur.

L'Excel Mouscron de Gérard Lopez (Girondins) se déclare en faillite

Depuis la Belgique arrive un signal alarmant pour les Girondins de Bordeaux. En grande difficulté financière depuis plusieurs mois, l'Excel de Mouscron a été contraint de se déclarer en faillite hier soir. Le club belge avait déjà été relégué par la Fédération, perdant sa licence professionnelle. L'Excel avait obtenu deux semaines de sursis pour résoudre ses problèmes mais il a dû se résoudre au pire. Via un communiqué, il a expliqué : « Au terme de ce délai de deux semaines (après le précédent conseil d’administration), et malgré de fortes réductions de charges envisageables aucune solution n’a été trouvée afin de financer une PRJ (procédure de réorganisation judiciaire). Le Conseil d’Administration a donc décidé de faire aveu de faillite ».

MHSC, LOSC : Maouassa flatté de l’intérêt

Faitout Maouassa (23 ans), courtisé par le LOSC et le Montpellier HSC, est flatté par l’intérêt de ces deux clubs de Ligue 1. « C’est flatteur malgré le fait que je n’ai pas beaucoup joué cette saison. Que des clubs de Ligue 1 comme Lille et Montpellier s’intéressent à moi, ça fait réfléchir. On va discuter, a-t-il souri dans So Foot avant d’évoquer sa mis au banc à Bruges. Début février, il m’a dit de continuer à travailler, d’être à 100% à l’entraînement. Mais dans le même temps, son équipe commençait à se dessiner, elle n’a perdu qu’un seul match en 2022 donc je peux comprendre. Il y a énormément de frustration. Forcément, il y a une phase de doute. Il y a aussi de la déception. »

Stade de Reims : Ekitike va rapporter gros

Avec 10 buts et 4 passes décisives à son actif en 25 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, Hugo Ekitike a gagné le droit d’attirer le regard de bon nombre de clubs européens au mercato. Le Telegraph croit même savoir que l’attaquant du Stade de Reims est engagé dans un duel entre le Bayern Munich et Newcastle. Cette féroce concurrence favorise les intérêts du club champenois, qui espérerait le lâcher pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros. Une offre que serait prêt à débourser le PSG pour l’attirer dans ses filets le crack de 19 ans.

MHSC : Mahou dans le viseur

Hicham Mahou, auteur d’une saison pleine à Lausanne, intéresse le Montpellier HSC. Foot Mercato, qui sort l’information, ajoute le FC Zurich et le Servette Genève à la liste des courtisans. Le milieu offensif de 22 ans, auteur de 2 buts et de 3 passes décisives cette saison, a été formé à l’OGC Nice.

RC Strasbourg : première offre pour Djiku

Alexander Djiku, qui ne sera pas retenu par le RC Strasbourg en cas d’offre intéressante au mercato estival, pourrait rapidement faire ses valises en direction de l’Espagne. Selon une rumeur relayée par le site AlsaSport, le Séville FC aurait dégainé une première offre à hauteur de 6 millions d’euros. Celle-ci aurait été jugée trop basse par Marc Keller, qui qui demanderait pas loin de 15 M€ pour son défenseur polyvalent. De son côté, Villarreal serait prêt à débourser 10 millions d’euros pour s’attacher les services de Djiku en cas de départ de Pau Torres cet été.

AS Monaco : Onana (LOSC) ciblé après Tchouaméni

Au moment où le PSG et le Real Madrid s’arrachent Aurélien Tchouaméni, Saber Desfarges, a fait savoir que l'AS Monaco aurait déjà ciblé trois joueurs pour le remplacer. Dans cette short-list, on retrouve notamment Yves Bissouma (Brighton) et Amadou Onana (LOSC). Le deuxième est convoité depuis longtemps par Philippe Clément. « Je crois très fortement en la qualité d’Onana. Je lui ai parlé en début de saison pour le faire venir au Club Bruges. A ce moment-là, il était déjà en contact avec Lille depuis plusieurs semaines. Par conséquent, nous n’avons pas eu la chance de travailler avec lui, mais pour moi, c’est un joueur avec un grand avenir », avait-il indiqué avant la rencontre entre les deux clubs en fin de saison.

🔴⚪️ Pour remplacer Aurelien Tchouameni, l’AS Monaco a coché 3 noms. Parmi eux, il y a Yves Bissouma (qui intéresse Newcastle) et Amadou Onana (qui intéresse beaucoup de clubs européens) — Saber Desfarges (@SaberDesfa) May 31, 2022

Pour résumer Si But ! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

