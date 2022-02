Lopez met la pression à Bordeaux, Stéphan enrage, polémique raciste à Reims, bonne nouvelle au LOSC

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

RC Strasbourg : Stéphan frustré

Après le match nul du RC Strasbourg à Saint-Étienne hier (2-2), Julien Stéphan était frustré. « Nous avons commencé de la pire des manières sur un but largement évitable. J'ai aimé le comportement de l'équipe et sa réaction mentale pour ne pas douter. Nous avons dominé dans tous les secteurs en première période. Je regrette l'égalisation venue trop vite. Nous aurions dû mener à la mi-temps, a-t-il analysé en conférence de presse. En seconde période, c'était différent. Nous ne pouvions pas avoir une domination aussi totale. J'ai aimé l'abnégation de l'équipe, car ici ça pousse très fort au niveau du public. Nous faisons encore tourner le compteur points avec un de plus. Nous avons été assez solides pour préserver le résultat nul. »

Reims - Brest : polémique raciste en tribunes

Une polémique a éclaté après la publication d’un tweet d’Ilyes Ramdani, journaliste de Mediapart, mentionnant des insultes racistes visant le milieu algérien de Brest Youcef Belaïli : « Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : “On est en France”, “One two three, rentre dans ton pays…” » Les insultes évoquées n’étaient pas audibles en tribune de presse ni du banc ou du terrain. « Nous avons entendu parler de ces éventuelles insultes racistes, a affirmé Grégory Lorenzi. Nous allons mener l’enquête en collaboration avec le club de Reims pour établir les actions éventuelles à mener. » Hier, en début de soirée, Reims tentait de récolter des informations. « À l’instant T, il n’y a rien d’identifiable et de caractérisable », a-ton glissé à L’Équipe.

Girondins : Lopez sort du bois

Présent au Matmut Atlantique hier contre l’AS Monaco (1-1), Gérard Lopez a lancé une mise en garde aux Girondins de Bordeaux ce matin. « La clé du maintien pour les Girondins tient uniquement au travail, a-t-il indiqué sur Twitter. Et le soutien incroyable de nos ultras, de nos supporters ainsi que l’histoire de ce club nous obligent. Au travail ! » De son côté, David Guion a applaudi les supporters venus en masse hier : « On a eu la chance d’être soutenus par un public merveilleux. Je suis convaincu qu’en continuant à avancer, avec la confiance et l’aide du public, ce genre de matches, on réussira à les gagner dans pas longtemps. »

Stade de Reims : Ekitike fixé aujourd’hui

Titulaire face à Brest, Hugo Ekitike a rapidement quitté ses partenaires. Lancé en profondeur par Alexis Flips, l’attaquant venait d’expédier son tir du droit sur le poteau de Marcel Bizot et a immédiatement grimacé avant de toucher l’arrière de sa cuisse gauche. « Ce sont les ischio-jambiers, a indiqué Oscar Garcia, déjà privé avant la rencontre de 8 joueurs sur blessure. C’est dommage car, normalement, tu as ce type de blessure en seconde période, quand tu es fatigué. » Le joueur de 19 ans va passer une IRM aujourd’hui pour connaître la gravité de sa blessure et sa durée d’indisponibilité.

LOSC : Chelsea bien privé de Mount

Meilleur buteur et meilleur passeur de Chelsea, avec 7 buts et 6 passes décisives, Mason Mount sera bel et bien absent demain face au LOSC en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h). Le jeune international anglais (23 ans) s’est blessé à une cheville pendant la Coupe du monde des clubs et Thomas Tuchel aurait l’intention de ne pas prendre de risque avant la finale de la Coupe de la Ligue que Chelsea disputera face à Liverpool, dimanche, à Wembley.

Stade Brestois : Satriano a le compas dans l’œil

Ciblé par l’ASSE dans le passé, Martin Satriano va finir par donner des regrets aux Verts. Arrivé au Stade Brestois en prêt de l’Inter Milan au mercato hivernal, l’attaquant argentin a trouvé le chemin des filets sur chacun de ses 3 tirs cadrés en Ligue 1 ! Cela a fait mouche hier à Reims (1-1).

