Lopez (Girondins) inquiète, les Lensois tentent tout à Lille, un buteur ciblé par Nice

Voilà une information qui a de quoi effrayer les supporters des Girondins de Bordeaux. L'Excel de Mouscron, que Gérard Lopez avait acheté en juillet 2020 pour en faire un satellite du LOSC dont il était le propriétaire à l'époque, est en vente depuis plusieurs mois maintenant. Car en grande difficulté financière depuis sa relégation l'été dernier. Et l'actuel patron du FCGB, qui n'a pas les moyens de renflouer les caisses, est prêt à tout pour s'en débarrasser, même à le céder pour un euro symbolique. Selon le quotidien belge Sudinfo, l'Excel s'est vu refuser sa licence professionnelle pour la saison prochaine. Une relégation administrative est désormais possible...

Clermont : deux mois de prison pour Bayo ?

Lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) mardi, Mohamed Bayo a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour « conduite en état d'ivresse » et « blessures involontaires » par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Dans le cadre de cette procédure, l'attaquant de Clermont a accepté la peine proposée par le parquet. Il devait initialement comparaître en juin devant le tribunal correctionnel où il risquait une peine plus lourde. Il avait été placé en garde à vue le 24 octobre après un accrochage avec une autre voiture à Chamalières (Puy-de-Dôme). Conduisant avec un taux d'alcool de 0,88 g/l de sang, il avait été reconnu après avoir tenté de fuir et arrêté par la police. Le couple de l'autre véhicule avait été légèrement blessé dans l'accident.

Stade de Reims : l’infirmerie se vide

Oscar Garcia peut souffler. Après la défaite contre le Stade Rennais le week-end dernier (2-3), l’entraîneur du Stade de Reims voit son infirmerie se vider peu à peu. Andreaw Gravillon est ainsi revenu à l’entraînement hier avant le périlleux déplacement de dimanche à Montpellier pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 (15h). Arber Zeneli, lui, est sur la bonne voie.

RC Lens : les supporters soutenus à Lille

Privés du court déplacement à Lille samedi pour le derby contre le LOSC (21h), les supporters du RC Lens sont largement soutenus. Alors que plusieurs politiques ont déjà tenté de faire changer d’avis la préfecture du Nord, en vain, c’est au tour de l’Association nationale des Supporters de publier un communiqué afin d’agir ! « Il nous semble primordial de souligner que cette interdiction risque ainsi d’engendrer plus de problèmes qu’elle n’en résout en réalité, peut-on lire. L’éparpillement des supporters lensois au sein de l’enceinte sportive en toute légalité et en dehors de toute violation administrative de votre arrêté risque en effet de créer des problèmes dans le stade, et aux abords de celui-ci. »

OGC Nice : un goleador paraguayen ciblé ?

Si Christophe Galtier connaît quelques tracas en cette fin de saison, cela ne remet en rien en cause le projet qu’il a lancé avec Ineos. Pour preuve, l’OGC Nice serait d’ailleurs sur les traces d’un attaquant paraguayen au mercato estival. Selon Sky Nissa, qui suit le club azuréen au plus près, le Gum était ainsi représenté ce week-end au Paraguay pour observer Julio Enciso (Libertad, 18 ans). Son président aurait vendu la mèche, citant l’OGC Nice et d’autres formations sur les rangs. Le jeune attaquant international a déjà inscrit pas moins de 10 buts en 9 matches cette saison.

L'#OGCNice était représenté ce week-end au Paraguay pour observer Julio Enciso 🇵🇾 selon le Président de son club, Libertad



Jeune attaquant international de 18 ans, déjà auteur de 🔟 buts en 9⃣ matchs cette saison ⚡️#mercato pic.twitter.com/Yp0aHFBVPD — Sky Nissa En Finala (@pantalon_blanc) April 12, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Bastien Aubert

Rédacteur