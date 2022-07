LOSC : Lille va prêter Sanches au PSG, s'immisce dans le dossier Tavares à l’OM et vise un talent de L1 !

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

L’OM touche au but pour Nuno Tavares (22 ans). Comme déjà évoqué plus tôt ce matin, les négociations ont accéléré ces dernières heures avec Arsenal pour un prêt sec. Pablo Longoria était d'ailleurs récemment à Londres et aurait discuté de ce dossier.

Selon Foot Mercato, le latéral gauche portugais souhaite également rejoindre l'OM, alors que le LOSC a essayé de doubler le club phocéen dans la dernière ligne droite ! Si les Dogues ne devraient pas réussir leur coup dans ce dossier, ils sont lancés sur la piste Enzo Le Fée (FC Lorient, 22 ans).

« Lille va essayer d’inverser la tendance, assure Mohamed Toubache-Ter. Le Fée devrait comme convenu rester à Lorient et discute toujours d’une prolongation. Cependant, le board lillois se montre très insistant. Je crois énormément en Lille. Je sais juste que c’est en négociation... » Par ailleurs, O Jogo avance que Renato Sanches sera prêté au PSG avec une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. L’annonce pourrait avoir lieu d’ici à dimanche.