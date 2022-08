AC Ajaccio - LOSC : les Tops et les Flops de la victoire des Lillois

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Podcast Men's Up Life

Les Tops

Tiago Djalo

En plus de se montrer solide défensivement et propre dans la relance (91% de passes réussis), le défenseur central portugais a inscrit le troisième but lillois d'une demi-volée puissante de l'intérieur du pied droit (67e). Remplacé par Leny Yoro (80e).

Benjamin André

Comme à son habitude, le milieu de terrain français a fait un gros travail de l’ombre, remportant la plupart des duels qu’il a eu à disputer (8 duels remportés sur 13).

les Flops

Bafodé Diakité

Averti pour une faute d'anti-jeu (51e), l'ancien Toulousain n'est jamais parvenu à rentrer dans son match, perdant pas moins de 17 ballons.

Jonathan David

L'attaquant canadien s’est montré peu dangereux devant le but de Benjamin Leroy et a conclut sa triste copie en loupant un pénalty en fin de match (90e).

Nos Dogues renouent avec la victoire en s'imposant à Ajaccio 🔥



Qui est ton homme du match ?#ACALOSC 1-3 | 90'+4 — LOSC (@losclive) August 26, 2022

Benjamin André

Comme à son habitude, le milieu de terrain français a fait un gros travail de l’ombre, remportant la plupart des duels qu’il a eu à disputer (6 duels remportés sur 9).

Pour résumer Le LOSC s'est imposé ce vendredi sur la pelouse de l'AC Ajaccio (3-1), en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Voici les Tops et les Flops côté Lillois.

Fabien Chorlet

Rédacteur