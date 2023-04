AJ Auxerre – LOSC : les Lillois perdent des points dans la course à l’Europe, voici les Tops et les Flops !

APRÈS MATCH

À l'occasion de la 32e journée de Ligue 1, le LOSC se déplaçait sur la pelouse de l'AJ Auxerre (1-1). Les hommes de Fonseca n’ont pas réussi à concrétiser les multiples occasions et perdent des points dans la course à l’Europe. De son côté, Auxerre prend 1 point important dans la lutte pour le maintien. Voici les Tops et les Flops des Dogues.