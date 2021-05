Angers - LOSC (1-2) : les larmes de Yilmaz, Fonte savoure le titre de champion

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Le LOSC a résisté à la pression et l'a fait ! Vainqueur d'Angers sur la plus petite des marges ce dimanche dans le cadre de la 38ème journée de Ligue 1 (1-2), le club nordiste a décroché le quatrième titre de champion de France de son histoire, dix ans après le dernier. Au coup de sifflet final, les hommes de Christophe Galtier ont envahi le terrain, laissant éclater leur joie et leur fierté après cet exploit majuscule.

Grand artisan du succès du LOSC suite à sa saison phénoménale au sein de l'attaque des Dogues, Burak Yilmaz a versé quelques larmes, avant de réagir. "C'est fantastique, merci!", a ainsi glissé l'international turc, très ému au micro de Canal +. Plus tard, c'est José Fonte, suspendu pour cette dernière échéance face à Angers, qui a laissé étaler son bonheur.

"Je veux féliciter tout le monde ici au club"

La joie du LOSC Credit Photo - Icon Sport

Et le capitaine et défenseur central des Dogues n'a pas manqué de souligner l'importance de Christophe Galtier dans cette épopée. "C’est la victoire du collectif, du travail, de la solidarité et du talent, parce qu'il y a aussi beaucoup de talent dans cette équipe. Je veux féliciter tout le monde ici au club, le staff, les joueurs, les supporters, cette victoire c’est pour le Nord de la France et pour nous, des personnes qui travaillent et méritent beaucoup. Christophe Galtier il a cette capacité a mobiliser tout le monde, être attentif aux détails, c’est un excellent entraîneur." Une joie à la hauteur de la saison lilloise, immense.