Angers - LOSC : le craquage de Cabella après la défaite des Dogues

Le LOSC, qui a manqué de réalisme et a perdu le fil du match en seconde période, s'est incliné ce samedi sur le terrain de la lanterne rouge de Ligue 1, le SCO d'Angers (1-0). Quelques secondes après le coup de sifflet final, Rémy Cabella s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo, ne machant pas ses mots après la défaite des siens.

"Ça fait chier"

"Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais quand on vient jouer face au dernier, il faut se donner à 2000%. Ce qu’on a fait là, c’est une erreur de parcours. On voulait gagner tous les matchs jusqu’à la fin de saison. On est passé à travers. Franchement, je suis dégoûté. Après, on a eu des occasions en première période, il fallait les mettre au fond. Ils n’ont pas lâché, ils jouent librement et ils ont mis un but parce qu’ils en voulaient peut-être plus que nous. Aujourd’hui, ce n’est pas normal. Mais on ne va pas lâcher, il reste 8 matchs. Ça arrive de passer à travers. On est tous déçus et énervés. Ça fait chier, vraiment. Il faut être des compétiteurs et jouer à 10000%. Aujourd’hui, on ne l’a pas fait", a lâché le milieu offensif des Dogues dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

🗣️ @RemyCabella : "Franchement, je suis dégoûté !"



La déception du milieu du @losclive après la défaite sur la pelouse de la lanterne rouge. #SCOLOSC pic.twitter.com/Mc0dDDg8no — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 8, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur