OL - AS Monaco (4-1) : plan parfait, le point noir, le LOSC... Rudi Garcia se confie !

En conférence de presse après la précieuse victoire de l'OL face à l'AS Monaco (4-1), Rudi Garcia s'est satisfait d'avoir remporté une manche face à un adversaire pour le haut du classement : "On gagne 4-1 face à un concurrent direct. Monaco était la moins bonne équipe du championnat en attaque rapide. On l'avait vu à la vidéo et cela s'est vérifié ce soir. Maintenant, on ira à Lille, la semaine prochaine. C'est notre ligue des Champions à nous. On est 6èmes. On doit faire un résultat à Lille. On doit élever notre niveau."

Il a également mis en avant la performance d'Anthony Lopes, décisif en début de rencontre, et de Karl Toko-Ekambi, auteur d'un doublé : "On a mené 4-0 à la pause sur nos 4 tirs cadrés. On a été très réalistes. Antho a fait deux grands arrêts qui nous a permis de prendre le large. On a mieux défendu en deuxième et on aurait pu alourdir la marque. Karl a fait un gros match. Il est bien pour le moment. Il travaille beaucoup. C'est le prototype de l'attaquant moderne. Il a manqué de réussite en C1. Il a retrouvé de la réussite, c'est bien pour lui et pour nous."

Dans la suite de son propos, le coach de l'OL a regretté un fait du match : "Le seul point noir de la soirée, c'est l'exclusion de Melvin Bard. Je la trouve sévère. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'endorme. La semaine prochaine, au LOSC, ça sera très difficile."