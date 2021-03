AS Monaco - LOSC (0-0) : les Tops et les Flops des Dogues, freinés dans la course au titre

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

LES TOPS

Fonte et Botman, une charnière de fer !

Face à une attaque monégasque en feu (56 buts inscrits), la meilleure défense de Ligue 1 a tenu le cap. Le Portugais et le Hollandais ont écœuré le duo Ben Yedder – Volland. Ce n’était pas une mince affaire. Bien protégés par l’activité d’André et Renato Sanches, ils ont été souverains dans la surface de réparation. Mike Maignan n’a presque pas eu de travail à faire. Battu sur un appel en profondeur de Jovetic, Botman a pu compter sur un incroyable arrêt de la jambe de son portier. Une belle après-midi pour le coffre-fort du LOSC synonyme d'une seizième cage inviolée cette saison.

André, l'indispensable !

Soumaré, Xheka, et même Renato Sanches, une des recrues les plus onéreuses de l'histoire des Dogues, personne n'arrive à la cheville d'André ! Encore une fois, l'ex-Rennais a été omniprésent dans l'entrejeu. Il a livré un duel magnifique face à Fofana et Tchouaméni, le nouveau duo qui monte dans le championnat de France. Preuve de l'importance d'André, c'est Sanches qui a quitté la pelouse du stade Louis II avant le terme de la rencontre (78e). Galtier a repoussé au maximum la sortie de son métronome (89e) Si le LOSC a pu garder sa cage inviolée, les TOPS du jour y sont pour beaucoup.

Les FLOPS

Bamba, un raté phénoménal…

Placé sur l’aile droite au coup d’envoi, Jonathan Bamba a manqué de repères. Peu avant le quart d’heure de jeu, après une belle frappe enroulée de Weah, repoussée par Lecomte, l’ex-Stéphanois avait juste à pousser le ballon au fond des filets. Mais, son manque de spontanéité et son contrôle raté n’ont pas permis à Bamba d’ouvrir la marque. Dans un choc de Ligue 1, le premier but a souvent une importance majuscule. A la suite de son raté, sa réaction physique (il était à genoux, les deux mains sur sa tête) a démontré sa déception… Dommage !

Le LOSC renforce sa place sur le podium... mais laisse de la place pour le titre !

Galtier le répète, semaine après semaine, le LOSC a comme objectif de terminer sur le podium. Avec ce résultat, les Dogues gardent son avance sur l'AS Monaco. Avec sept points de plus, les hommes de Galtier devraient se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais, freinés, les Nordistes laissent une occasion en or au PSG. En cas de victoire, ce soir (21 heures), face au FC Nantes, les Rouge et Bleu récupéraient le trône de la Ligue 1. Ils bénéficieraient du même nombre de points que Lille, mais ils disposent d'une meilleure différence de buts.