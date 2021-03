AS Monaco - LOSC (0-0) : titre, Maignan... le bras droit de Galtier se lâche

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Dans le choc de la 29e journée de Ligue 1, le LOSC, leader, a ramené un point de Monaco (4e). Les Dogues se sont appuyés sur une défense de fer, qui n'a pas flanché devant l'armada monégasque.

En conférence de presse, Thierry Oleksiak, adjoint de Galtier (suspendu pour cette rencontre) était heureux du résultat même si le PSG peut ravir le place de leader : "On n'est pas du tout dans les matches décisifs. On est dans les matches déterminants. Il faut déjà les gérer. Quand on est capable de tenir tête à Paris, Lyon et Monaco, c'est révélateur de la qualité d'une équipe. Quoiqu'il arrive sur le match de Paris (contre Nantes) on restera sur ce qu'on sait faire. On est performant depuis un moment, performant contre les équipes du haut de tableau. On ne sera pas traumatisé si Paris gagne."

En fin de rencontre, Maignan a sauvé le point du match nul en sortant une belle frappe de Jovetic. L'adjoint de Galtier a rendu un homme appuyé à son portier : " Cela s'appelle être décisif. C'est la marque des grands. Il travaille beaucoup, il est très sérieux, capable de se remettre en question après chaque match. C'est un gardien qui va encore progresser. Il a des objectifs très élevés et se donne les moyens de les atteindre."

Enfin, Thierry Oleksiak a regretté la pauvreté du jeu offensif lillois en seconde période : "Sur le plan offensif, la première mi-temps a été plutôt satisfaisante. En seconde mi-temps, on peut être un peu plus déçus de l'animation offensive. Mais c'est aussi dû à la force défensive de Monaco, qui a été un adverse performant. Mathématiquement, ce nul est intéressant. On les laisse à sept points. Quand on voit la qualité de Monaco, c'est intéressant. Monaco a beaucoup poussé en fin de match avec des joueurs frais. Ils nous ont mis sur le reculoir. Mais on a bien défendu."