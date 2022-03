ASSE : Debuchy rappelle un horrible souvenir au LOSC et tacle les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Formé au LOSC, Mathieu Debuchy a gardé un œil attentif sur l’actualité des Dogues. À la veille du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea (21h), le joueur de 36 ans y croit même s’il n’a pas hésité à tacler les Dogues.

« J’ai été déçu du contenu lillois face à l'ASSE (0-0). J’espère qu’ils vont se transcender, ne pas calculer, a-t-il analysé dans L’Équipe. Ils peuvent franchir ce cap. Ils l’ont montré en étant champions de France avant un grand parcours en phase de groupes de C1 cette saison (...) Je ne vais pas vous dire que ce que le club est devenu me plaît. Ce n’est plus le même ADN. Il n’y a plus de joueurs du cru, formés dans le Nord. Et ils ont laissé partir Mike Maignan. Tout ça m’a fait mal au cœur. Mais le titre 2021 représente beaucoup. L’évolution a donc été gagnante. Ce sera très dur, mais j’y crois. »

Ce même Debuchy s’est rappelé un souvenir cuisant du temps où il portait encore le maillot du LOSC. Le 20 février 2007, il avait ainsi participé au premier 8e de finale de C1 de l’histoire des Dogues face à Manchester United. L’équipe anglaise s’était d’abord imposée (1-0) au stade Félix-Bollaert sur un coup franc très controversé de Ryan Giggs. « On était impressionnés mais on est entrés sur le terrain avec l’envie d’en découdre. Peut-être qu’inconsciemment, on les a un peu trop respectés, a-t-il affirmé. Pour moi, a minima, c’est un but qui prête à débat. Malheureusement, on ne peut pas refaire l’histoire. Mais, sur le moment, on ne l’a pas accepté. Encore plus le lendemain, quand on revoit les images. Je ne sais pas si on avait déjà assisté à ça auparavant. On garde ce goût amer de l’injustice. On peut se demander s’ils n’ont pas été favorisés par rapport à ça. C’est une discussion sans fin. »

