ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : Mediapro, un accord ou un drame financier, réponse aujourd'hui !

On va enfin savoir. Du moins les clubs professionnels du football français l'espèrent. C'est en effet aujourd'hui que le tribunal de commerce de Nanterre doit (enfin) rendre son verdict sur la conciliation passée entre Mediapro, le diffuseur qui ne paye pas ses droits, et la Ligue de football professionnel (LFP).

Comme vous le savez, sans doute, et devant l'urgence face au refus de payer du groupe sino-espagnol ses deux échéances du mois octobre et décembre (plus de 320 millions d'euros), la Ligue et Mediapro ont trouvé un accord il y a quelques jours. Prévoyant que Mediapro paye 100 millions d'euros à la LFP. Le but ? Que la LFP récupère les droits et que Mediapro ne soit pas attaqué devant les tribunaux. A noter que Mediapro a déjà payé 64 millions d'euros sur cette somme.

Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Nanterre doit valider cet accord. Si tel est le cas, la Ligue pourra alors discuter avec d'éventuels nouveaux partenaires (Canal +). Si l'accord n'est pas validé, les présidents de clubs auront beaucoup, beaucoup de soucis à échapper à une crise financière sans précédent.