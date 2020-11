ASSE - LOSC (1-1) : Galtier a appris une mauvaise nouvelle après les Verts

Le LOSC garde le cap. Si les Dogues ne se sont pas imposés hier à Saint-Étienne (1-1), force est de constater qu’ils n’ont pas perdu et ne comptent que deux points de retard sur le PSG après 12 journées de L1.

Le prochain match promet un nouveau sommet sur le papier puisque Lille recevra l’AS Monaco dimanche au stade Pierre-Mauroy (13h). Pour ce faire, Niko Kovac devrait récupérer un certain Alexandre Golovine. Éloigné des terrains depuis la 2e journée de Ligue 1à Metz le 30 août (1-0) à cause d'une lésion à la cuisse gauche, l’intéressé est proche d'un retour.

Selon Nice-Matin, le milieu offensif international russe de l’ASM pourrait reprendre l'entraînement avec le groupe cette semaine et figurer dans le groupe pour le déplacement à Lille. Quand on sait que le PSG garde un œil sur ses performances, on se doute qu’il ne s’agit pas de la nouvelle de l’année pour Christophe Galtier.