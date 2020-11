ASSE – LOSC (1-1) : Un taulier de Galtier vise déjà Prague... et le titre !

But ! : Sven, ce match nul, est-ce un bon ou un mauvais point pour le LOSC ?

Sven BOTMAN : Ce n'est pas un bon point, c'est évident. Quand vous jouez le titre, ce n'est pas un bon résultat. Ce genre de matches, il faut gagner.

Le LOSC joue donc le titre cette saison ?

Oui. On doit avoir cette ambition, je pense. Mais ce n'est pas en jouant comme on l'a fait qu'on pourra atteindre l'objectif. On n'a pas montré notre meilleur visage en première mi-temps même si Saint-Etienne a marqué sur un penalty étrange. Cette décision est incroyable. C'est le joueur de Saint-Etienne qui a fait la faute. C'est mon opinion, en tout cas.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?

On n'a pas eu notre solidité habituelle. Il faudra la retrouver jeudi contre le Sparta. Il faudra être plus compactes. Notre force, c'est de bien repartir de l'arrière. Et là, ça n'a pas été le cas.

Vous êtes le seul joueur à enchaîner tous les matches depuis le début de la saison. Ne ressentez-vous pas la fatigue ?

Non. Ça va. C'est vrai qu'avec le Covid, les matches sont très rapprochés. Mais c'est surtout mental.