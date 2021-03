ASSE, LOSC : à Sainté comme chez les Dogues, pourquoi Galtier réussit

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le tandem vous salue bien. Celui constitué, depuis des années, par Christophe Galtier et son adjoint, Thierry Oleksiak. Comme vous le savez, sans doute, les deux hommes se sont connus dans le Forez, alors qu'Oleksiak, ancien joueur des Verts dans les années 70 et 80, était revenu dans l'encadrement. Avec Galtier, en entraîneur principal, ils ont aligné les bons résultats avant que Galette tire sa révérence et décide de rejoindre le Nord, au LOSC.

Ce jour, dans le quotidien régional, La Voix du Nord, Oleksiak décrypte justement la méthode Galtier. Du travail, du travail, de la passion et du charisme. Extrait : "À Saint-Etienne comme à Lille, Christophe a des résultats. On peut dire ce que l’on veut, au final on regarde les classements, les titres. Ça ne se gagne pas comme ça les matches de football. De 8h00 à 18h00, on mange football. Il a la passion du métier. Et même s’il y a des matins difficiles, la détermination est toujours là.

Il possède un gros leadership. C’est un truc assez naturel chez lui. Il est rassembleur, il fédère. Christophe est très moderne, il a pris toutes les dimensions du métier. C’est la somme de tous ses parcours et de ses expériences(...)Christophe est directif et proche en même temps des joueurs. Parfois il faut être colérique, d’autre fois il faut être affectueux. Il s’adapte. Ça lui permet d’être à la hauteur."