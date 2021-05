ASSE, LOSC : Galtier a inspiré la révélation des entraîneurs français

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Leader de Ligue 1 à 2 journées de la fin du championnat avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, le LOSC de Christophe Galtier est tout proche du titre de champion de France. L'entraîneur des Dogues a été encensé par le technicien de l'ESTAC, Laurent Batlles, sacré lui champion de Ligue 2.

"C'est quelqu'un qui a compté pour moi"

Laurent Batlles (à gauche) et Christophe Galtier (au centre) Credit Photo - Icon Sport

"C'est quand on est dans son staff qu'on en apprend le plus sur l'entraîneur et sa fonction. Il n'a jamais rien laissé au hasard. Il est très réfléchi, très bon en communication, anticipe beaucoup de choses. Il essaie de faire vivre son groupe en étant assez proche de ses joueurs. (...) C'est quelqu'un qui a compté pour moi et m'a permis de progresser. Et puis, j'ai eu envie d'entraîner comme numéro 1, de prendre mon envol. Il sentait cette envie. Nous avons eu des discussions très franches là-dessus, toujours dans un très bon esprit. C'est quelqu'un de droit", a confié l'ancien joueur et adjoint de Christophe Galtier dans un entretien accordé à France Football.

