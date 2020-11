ASSE - LOSC : Galtier annonce un nouveau coup dur et se méfie des Verts

Le point santé

« Renato Sanches, Zeki Çelik et Jérémy Pied seront absents pour Saint-Étienne. Il a ressenti une douleur à la 65ème minute et les examens ont confirmé une petite lésion musculaire qui va l'éloigner des terrains quelques semaines. »

Le poste de latéral droit

« J'ai deux possibilités : Reinildo avait rendu service à ce poste en cours de match mais j'ai aussi Tiago Djalo qui doit exister dans cet effectif. Depuis un certain moment, je le fais travailler à ce poste. Il est fort probable qu'il démarre demain. C'est différent car quand on est défenseur central, on a le jeu face à soi et on a plus d'espace pour se dégager d'un certain pressing. En latéral droit, on est plus rapidement sous pression. Après, il va vite, il est bon dans les airs, il défend. »

Sur Tiago Djalo

« Tiago est des fois en colère. Je préfère qu'il soit en colère plutôt qu'il boude dans son coin. Il s'attendait à mieux la saison passée en terme de temps de jeu et il a eu une mauvaise gestion où il n'était pas disponible d'un point de vue mental. Mais cette saison, il est mieux dans l'état d'esprit et d'un point de vue mental (...) Il me fait penser à Gabriel cette saison et je lui rappelle qu'il était cinquième défenseur central avant de devenir deuxième et aller à Arsenal.»

Sur l'AS Saint-Etienne

« La dernière fois que Saint-Étienne a été dans une position aussi délicate, c'était lors de la même saison que Lille (...) J'ai un groupe ambitieux, qui a des objectifs très hauts donc on se doit d'être performant trois jours après un match de coupe d'Europe. Contre Saint-Étienne, il faut montrer le même visage qu'à Prague, qu'à Milan, que lors de la deuxième mi-temps contre le Celtic et même que celui contre le Milan où, ayant revu le match, c'était un match difficile pour les deux équipes. »

Sur le coup de moins bien de Yazici face au Milan

« Yusuf a reçu un coup contre Milan. Il est capable de fulgurances mais il a été bien isolé. Ce changement, comme celui à Lorient où il ne joue pas des matchs pleins, me permet de le faire enchaîner. »

Sur la forme de Jonathan Bamba

« Jonathan Bamba a besoin d'être bien physiquement parce que mentalement, chez lui, c'est important. Il est généreux, quasiment hyper actif. La saison passée, il découvrait la Ligue des Champions. Jo' Bamba fait toujours partie des trois joueurs qui font le plus de sprints et de courses à haute intensité sur les données que nous avons. Le jour où il n'y est pas, il faut tenir en compte cette donnée. »

Retranscription : compte Twitter du Petit Lillois.