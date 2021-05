ASSE, LOSC : terrible coup dur pour Galtier avec les Verts

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Le LOSC peut faire un nouveau grand pas vers le titre vendredi à Bollaert contre le RC Lens (21h). Si les Sang et Or veulent déjà prendre leur revanche de l’aller (0-4), les Dogues arrivent lancés et ne viseront rien d’autre qu’une victoire pour asseoir leur domination en Ligue 1.

Après le court déplacement en Artois, il sera temps de penser à recevoir l’ASSE lors de la 37e journée de L1. Christophe Galtier a reçu une terrible nouvelle en ce sens puisqu’il sera en effet suspendu pour la réception des Verts.

Galtier suspendu contre l'ASSE

Comme évoqué par la commission de discipline de la LFP, cette sanction fait suite au carton jaune reçu par l'entraîneur du LOSC contre l’OGC Nice samedi (2-0) et provoque la révocation de son sursis après ses propos face au Stade Brestois. Les retrouvailles toujours émouvantes entre le Marseillais et son ancien club n’auront donc pas lieu. Une bien triste nouvelle pour les deux camps.