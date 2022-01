Brest – Lille, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pour ce match, Michel Der Zakarian doit faire sans Haris Belkebla, actuellement à la CAN, et Romain Del Castillo, dont le retour à l'entraînement est prévu la semaine prochaine. Il y a de grosses incertitudes concernant Christophe Hérelle et Jere Uronen mais leur forfait n'est pas acté pour l'instant. De retour du Covid, Denys Bain se présente comme une option. On devrait aussi assister à la première dans le groupe de Martin Satriano.

Les absents du côté de Brest : Belkebla (CAN), Cibois, Del Castillo (blessés), Hérelle, Uronen (incertains).

Zhegrova première avec les Dogues ?

Suspendu mercredi soir, Benjamin André fera son retour avec les Dogues. En revanche, il n'est pas prévu qu'Hatem Ben Arfa soit déjà sur le terrain. Le milieu offensif vient tout juste de signer pour compenser le départ quasiment acté de Yusuf Yazici. Edon Zhegrova, qui n'était pas qualifié sur le match en retard contre Lorient devrait pouvoir être aligné... Jorge Maciel devrait enchaîner un deuxième match sur le banc à la place de Jocelyn Gourvennec, covidé depuis lundi.

Les absents du côté de Lille : Jardim, Pied, Ben Arfa (reprise).

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Hérelle (ou Bain), Duverne - Faivre, Magnetti, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Mounié.

Lille : Grbic - Celik, Fonte (cap.), Botman, Reinildo - Zhegrova, André, R.Sanches, Bamba - David, Yilmaz.