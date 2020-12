Celtic Glasgow – LOSC (3-2) : déçu par Lille, Ménès dresse un triste bilan pour les Français en Europe

A l'issue de la défaite du LOSC sur la pelouse du Celtic Glasgow (2-3), dernier match d'un représentant français lors de la phase de groupe de la Ligue Europa, Pierre Ménès a rédigé un long billet pour faire part de ses inquiétudes.

Concernant les Dogues, le consultant de Canal+ a surtout vu quelques difficultés inhabituelles : « Émoussés et nettement moins inspirés offensivement qu’à leur habitude, avec beaucoup de déchet technique, les Lillois ont essayé jusqu’au bout mais de façon trop désordonnée pour déstabiliser une défense du Celtic rugueuse et bien organisée. À l’arrivée, Lille termine donc second derrière le Milan AC. Un bon parcours en soi mais compte tenu du scénario de ce groupe, c’est une petite déception ».

« Il faudra un jour en tirer les conséquences »

Et le mot « déception » est d'ailleurs au centre quand il s'agit de parler des performances plus générales des représentants français en Europe : « Marseille, Rennes et Nice qui partagent le fait de gloire d’avoir terminé à la dernière place de leur groupe derrière des formations comme Olympiakos, Krasnodar et Beer-Sheva, ont été en-dessous de tout, Paris s’est fait peur et Lille a alterné le très bon et le moyen. Le bilan est donc morose et souligne une fois de plus notre incapacité chronique à performer sur la scène européenne, même devant des équipes censées être à notre portée. Il faudra un jour en tirer les conséquences et arrêter de brandir l’argument du budget, qui ne tient plus ». Message passé.