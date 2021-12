Champions League : le LOSC en pole, le FC Barcelone en berne

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

A la pause, le LOSC réalise le coup parfait sur la pelouse de Wolfsburg. Globalement dominés dans le jeu, les Dogues ont ouvert le score dès la 11e minute sur un modèle de contre-attaque, amorcée par Celik, qui a lancé Ikoné, dont le centre au deuxième poteau a été repris par Yilmaz. Avec ce court avantage, les champions de France sortiraient premiers de leur groupe.

Scénario inverse pour le Barça à Munich ! Non seulement les Blaugrana sont menés suite à des buts de Thomas Müller à la 34e et Leroy Sané à la 43e mais en plus, le Benfica Lisbonne a quasiment plié son match face au Dynamo Kiev (2-0). A la mi-temps, le FCB est donc reversé en Europa League…

Groupe E :

Bayern Munich 2-0 FC Barcelone

Benfica Lisbonne 2-0 Dynamo Kiev

Groupe F :

Manchester United 1-1 Young Boys Berne

Atalanta Bergame reporté Villarreal

Groupe G :

Wolfsburg 0-1 Lille

Red Bull Salzbourg 0-0 FC Séville

Groupe H :

Zénith Saint-Pétersbourg 3-3 Chelsea (terminé)

Juventus Turin 1-0 Malmö (terminé)