Champions League : les compos du LOSC et du FC Barcelone

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le champion de France fait son entrée dans la Champions League ce soir ! Le LOSC, qui réussit un début de saison assez mitigé sous la houlette de Jocelyn Gourvennec, va tenter de donner une belle image de la Ligue 1 face à Wolfsburg. Problème : les Allemands sont leaders de la Bundesliga après avoir remporté tous leurs matches !

LOSC : Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - David, André, Xeka, Ikoné - Angel Gomes, Yilmaz.

Un air de revanche plane au-dessus du Camp Nou. Un peu plus d'un an après une déculottée historique en quarts de finale de la Champions League (2-8), le FC Barcelone retrouve le Bayern Munich. Sans Luis Suarez, Lionel Messi et Antoine Griezmann, qui avaient participé à la déroute. Et avec plein d'interrogations sur son niveau réel, auxquelles les Bavarois devraient répondre…

FCB : Ter Stegen - Piqué, Araújo, Éric - Sergi Roberto, F. De Jong, Busquets, Pedri, Alba - Memphis, L. De Jong.

#UCL #BarçaBayern⚔



🚨¡Este es el XI del Barça para medirse al Bayern!



🧤Ter Stegen

🛡Piqué, Araújo, Éric

⚽Sergi Roberto, F. De Jong, Busquets, Pedri y Jordi Alba

🔥Memphis, L. De Jong



❤️¿Te gusta? pic.twitter.com/p6VJtYLjxm — Diario SPORT (@sport) September 14, 2021