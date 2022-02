Chelsea domine le LOSC, la Juventus mène à Villarreal

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

On a craint le pire pour le LOSC quand Kai Havertz a ouvert le score pour Chelsea dès la 8e minute. Comme souvent avec Thomas Tuchel, les Blues ont attaqué la rencontre tambour battant et les champions de France ont tangué dangereusement. Par chance, ils n'ont pas cédé à d'autre reprise, se montrant même menaçant à quelques reprises. L'essentiel pour eux sera de ne pas encaisser d'autre but en seconde période afin de conserver leurs chances intactes avant le retour.

Au stade de la Ceramica, la Juventus a elle aussi attaqué la partie pied au plancher. Pour son premier match de Champions League, Dusan Vlahovic, recruté cet hiver par la Vieille Dame à la Fiorentina, a trouvé le chemin des filets dès la 1ère minute ! Le scénario parfait pour les hommes de Massimiliano Allegri, qui vont pouvoir attendre ceux d'Unai Emery pour mieux les contrer...