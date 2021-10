Clermont - LOSC (1-0) : l'énorme coup de gueule de Létang contre Gourvennec et ses joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Dominé dans tous les compartiments du jeu, le LOSC est tombé ce samedi sur la pelouse de Clermont (1-0), à quatre jours de la réception du FC Séville en Ligue des Champions. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, le président des Dogues, Olivier Létang, a fracassé Jocelyn Gourvennec et ses joueurs.

"En termes de contenu, on a touché le fond ce soir. On a été très mauvais, il n'y a rien d'autre à dire. Dans le sport de haut niveau, quand on n'arrive pas à montrer certaines valeurs, quand on a une telle pauvreté individuelle et collective comme aujourd'hui, on n'arrive à rien. Clermont a joué avec ses armes et ses valeurs, sa victoire est totalement méritée. (...) Les joueurs étaient prévenus du contexte différent ici de ce dont ils ont peut-être l'habitude. Mais ce n'est pas une excuse. Les garçons n'ont pas fait le nécessaire pour qu'on ramène au moins un point. Il faut rebondir très vite."

⏱ C’est fini à Clermont où les Dogues s’inclinent (1-0).



Le compte-rendu de la rencontre 🔽 — LOSC (@losclive) October 16, 2021