Cinq matches de joués et déjà de la casse parmi la Ligue 1 en 32es de finale de la Coupe de France ! Le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux et le RC Strasbourg sont restés à quai. Un quatrième club de l'élite se fera sortir au stade Gaston-Petit puisque Dijon et le LOSC vont s'affronter. Les deux entraîneurs, David Linarés et Christophe Galtier, viennent de dévoiler leurs onze de départ.

DFCO : à venir

LOSC : Maignan (cap.) - Pied, Djalo, Bradaric, Camara - Sanches, Soumaré, Xeka - Lihadji, Weah, Araujo.