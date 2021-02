DFCO - LOSC (0-1) : Galtier dévoile les dessous de sa dernière trouvaille

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Tout réussi au LOSC en ce début d'année. Les Dogues restent ainsi sur sept succès consécutifs toutes compétitions confondues, sont leaders de la Ligue 1 et qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France après leur victoire à Dijon (1-0) hier soir. Lors de cette rencontre, Christophe Galtier avait décidé d'aligner son milieu de terrain Xeka en défense centrale. Une idée lumineuse dont il a raconté l'origine au micro de la chaîne du club après la partie.

"J'en parlais depuis longtemps…"

"Quand il y a eu le départ d’Adama Soumaoro, je sais que sur un calendrier très serré, nous allions voir besoin de quatre défenseurs centraux. Je cherchais donc depuis un moment dans l’effectif quelqu’un capable de jouer à ce poste. J’en parlais depuis longtemps avec Xeka, sur le fait qu’il pouvait être un bon défenseur central."

"On a fait quelques séances au poste et dès le lendemain de Nantes, je me suis entretenu avec lui. On a travaillé les réglages avec la vidéo et les outils qu’on a pour les déplacements, la non prise de risque. C’est un joueur intelligent, bon de la tête et sur qui je compte beaucoup au milieu. Il aura son temps de jeu. Sa première ? Elle fut bonne, avec un Tiago Djalo qui n’avait pas encore joué dans l’axe cette saison. Ils n’ont pas commis d’erreur. J’ai aimé leur prestation."