Dijon FCO - LOSC (0-2) : le duo turc a fait des merveilles, David retombe dans ses travers

Sur le terrain, le LOSC est imperturbable. Alors que le club est en instance d'être cédé par Gérard Lopez, les hommes de Christophe Galtier ont assuré l'essentiel en venant à bout de Dijon, lanterne rouge, grâce à des réalisations de Yazici (18e) et Weah (90e+3). Avec ce succès de plus, les Nordistes ont conforté leur place de leader au classement. Yazici et Celik ont flambé, quand David est retombé dans ses travers.

Yazici, une prestation de haut vol

En début de saison, il était l'homme de la Ligue Europa, avec en mémoire son triplé à San Siro, face à l'AC Milan. Mais depuis, le Turc a confirmé ses bonnes dispositions en Ligue 1. Encore aujourd'hui, l'ex-élément de Trabzonspor a été intouchable dans un poste de faux numéro neuf. Pas toujours sur le bon tempo avec Jonathan David, son partenaire d'attaque, qui n'a pas été en verve, Yazici a montré une bonne connexion avec Bamba et Ikoné. Après avoir buté sur un impériial Raccioppi, en face-à-face (9e), le numéro 12 des Dogues a fini de près un mouvement en triangle de toute beauté initiée par André et Celik. Avec cette réalisation, il devient le deuxième meilleur buteur du LOSC en Ligue 1 (5 buts), derrière Burak Yilmaz. Il cumule également deux passes décisives en championnat. Preuve s'il en fallait, qu'en plus de l'Europe, Yazici rayonne désormais sur la Ligue 1. Seule fasse note de sa soirée, sa sortie en raison d'une blessure à une fesse (84e).

Celik, le revenant

À droite de la meilleure défense de Ligue 1, Zeki Celik a été moins en vue que la saison passée depuis le retour de la Ligue 1. Après avoir digéré son faux-départ, le latéral droit reprend le rythme. Ses qualités offensives ont fait des merveilles sur la pelouse de Gaston-Gérard. À la réception d'un ballon en profondeur d'André, il a trouvé, d'un centre en retrait subtil, son compatriote Yazici, pour l'ouverture du score. C'était sa première passe décisive en Ligue 1. Pour continuer à lutter pour le sommet du championnat, le LOSC aura bien besoin de compter sur son international turc.