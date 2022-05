FC Nantes : Kombouaré prochain coach du LOSC, le RC Lens fait barrage !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

La saison décevante du LOSC pourrait coûter cher à Jocelyn Gourvennec. Comme déjà expliqué hier, la direction nordiste lui a déjà identifié un successeur potentiel : David Bettoni. « Il n’y a aucune tendance pour le moment. Je n’ai aucun autre contact avec aucun entraîneur », a démenti Olivier Létang dans L’Équipe.

Même si aucun appel n’a été enregistré jusqu’à présent, le LOSC aurait néanmoins établi une short-list où l’ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid (janvier 2016-2018 puis mars 2019-2021) pointe en tête. Y figureraient aussi Laurent Batlles (46 ans, libre)... et Antoine Kombouaré, qui brille depuis plus d’un an sur le banc du FC Nantes.

« Mais le Kanak présente l’inconvénient d’avoir entraîné le rival lensois (2013-2016) et reste sous contrat avec Nantes jusqu’en 2023 », précise le quotidien sportif. Pour l’heure, Bettoni semble donc la solution la plus plausible, lui qui est titulaire d’un diplôme d’entraîneur pro de l’UEFA, le plus haut attribué par l’instance européenne.

