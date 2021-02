FC Nantes : la principale menace du LOSC écartée ?

Le FC Nantes enchaîne les gros matches. Après avoir reçu l’AS Monaco dimanche dernier (1-2), les hommes de Raymond Domenech se sont frottés à l’ASSE mercredi (1-1) et accueilleront le LOSC demain (17h). Du côté lillois, l’incertitude demeure autour de Yusuf Yazici.

Lors de Bordeaux – Lille (0-3) mercredi, le milieu offensif turc a quitté le terrain en boitant. « Il s’est un peu tordu la cheville, c’est une entorse bénigne. Comme il était prévu qu’il sorte, on a anticipé de deux minutes. Nous allons voir comment il se relève demain. Il a juste un bandage, de la glace. Ça n’a pas l’air très grave », a expliqué Christope Galtier en conférence de presse.

Personne n'est plus décisif que Yazici au LOSC cette saison

Plutôt optimiste mais lucide sur le calendrier chargé à venir, le coach du LOSC sait aussi qu’il ne tirera pas sur la corde avec son joueur puisqu’il s’agit de son élément le plus décisif de la saison. Yazici est en effet impliqué sur 17 buts en club toutes compétitions confondues (13 réalisations et 4 passes décisives)... plus que tout autre joueur du LOSC. Le voir démarrer demain à la Beaujoire reste donc vraiment un point d'interrogation.