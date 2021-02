FC Nantes – LOSC (0-2) : agacé malgré la victoire, Galtier monte au créneau pour défendre Domenech

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

C'est peut-être la raison pour laquelle le LOSC trône en tête de Ligue 1 pour le moment. Mais Christophe Galtier ne semble pas décidé à lâcher ses troupes. Malgré une nouvelle victoire qui conclut une « magnifique semaine avec trois matchs », le technicien des Dogues a confié un certain « agacement » vis-à-vis de la copie globale rendue par ses hommes.

En effet, Christophe Galtier aurait aimé que son équipe tue le match beaucoup plus tôt, notamment en première période. « On a fait une bonne première période et dans ce genre de match, quand on est dans une série, on doit profiter des situations que nous avons. Mais on a manqué de justesse quelques fois, et quelques fois de détermination. J'étais un peu agacé alors que notre plan de jeu était intéressant », a reconnu Galtier.

Galtier croit en Domenech pour redresser Nantes

Conscient tout de même que le parcours de son équipe est « magnifique, exceptionnel », Christophe Galtier a d'ailleurs d'ores et déjà prévenu qu'une grosse rotation était prévue pour le match de Coupe de France face à Dijon.

Enfin, Christophe Galtier a affiché un message de soutien très clair à Raymond Domenech, avec qui il a eu l'occasion d'échanger avant la rencontre. « Je crois que Raymond peut aider à faire une série. Quand vous en êtes là à la 24ème journée, c'est que vous avez des lacunes importantes. Je lui avais envoyé un message à son arrivée, et je lui ai dit que j'étais très content de son retour. J'ai un regard attentif parce que même s'il n'aime pas ça, c'est l'aîné. On voit qu'il est resté vraiment dans le football parce que son équipe à un jeu intéressant dans la variété, dans la manière dont ils défendent. J'ai parlé avec lui de ce que j'avais observé et que j'étais content de le retrouver sur un banc de touche », a confié Galtier.