FC Nantes – LOSC (0-2) : David, Maignan... Les trois preuves que les Dogues peuvent rêver du titre

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Le froid réalisme... d'un futur champion ?

Même quand tout n'est pas parfait en terme de jeu, la stature d'un candidat au titre se mesure dans son réalisme aux moments qui comptent. A la première erreur défensive des Canaris, les hommes de Christophe Galtier ont frappé pour prendre l'avantage. Et en fin de match, après avoir passé une minute d'orage, les Dogues ont achevé leur adversaire du soir en exploitant parfaitement une perte de balle nantaise avec un contre éclair. Les ingrédients d'un leader de plus en plus solide.

Jonathan David est définitivement lancé

Les critiques ont été suffisamment acerbes au sujet des premiers pas de Jonathan David avec le LOSC pour reconnaître désormais son influence énorme dans les résultats des Dogues. L'attaquant canadien est sur une série de cinq buts lors des cinq derniers matchs (victorieux) du LOSC. Aussi clinique du pied droit que du pied gauche face aux Canaris, Jonathan David semble en pleine confiance et semble parti pour guider son équipe vers de grandes choses en fin de saison.

Maignan, un gardien d'une grande fiabilité

Un grand buteur et un grand gardien, le LOSC est armé aux extrémités du terrain pour rêver en grand. Sur sa série en cours de six victoires consécutives, le club de Christophe Galtier a également réussi la prouesse de réaliser quatre clean sheets. Il faut dire que Mike Maignan a une nouvelle fois montré sa grande forme face au FC Nantes. En une minute, Maignan a démontré sa réussite du moment en étant la dernière bande d'un coup de billard, avant de réaliser une parade qu'il ne doit qu'à son talent sur une frappe puissance de Corchia.