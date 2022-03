FC Nantes, LOSC : après Kombouaré, Pierre Ménès se paye Sylvain Armand

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes (1-0) dans une rencontre marquée par des frictions entre les deux camps, avec à l'origine l'expulsion de Weah et le comportement de Sylvain Armand. Une attitude fustigée par l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré. « Sylvain Armand... Les mecs ne comprennent rien, ils ne comprennent rien ! J'ai du mal à comprendre. Sylvain est un gentil garçon, moi je l'ai eu comme joueur. Mais là, la pression, ils ne savent pas la supporter les mecs ! Il faut qu'ils se calment ! »

Ce lundi, dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès abonde dans le même sens. « Armand, il faudrait qu'il se calme. C'est une récidive. Il n'avait pas le droit d'être là avec Antonetti et il recommence contre Nantes. Il était peut-être très marqué par le décès de Frantz Lecomte, le directeur de la communication de Rennes quand il y étais, qui est parti vendredi soir, mais ça ne l'excuse pas. La commission de discipline risque de le calmer cette fois-ci. »

Face à Pierrot (1/2) : “Tout me plaît chez Clauss, je lui souhaite d’aller à la Coupe du Monde”



Bordeaux et Metz relégués, Sylvain Armand le récidiviste, le Stade Rennais meilleur jeu de Ligue 1 et la polémique sur les J.O : je réponds à vos questions.https://t.co/hflgRSL2ib