FC Nantes - LOSC : Armand dérape encore et se justifie, les images sont désastreuses

Le match entre le FC Nantes et le LOSC (0-1) a failli tourner au pugilat hier à la Beaujoire. Tout est parti de l’expulsion qui semble sévère de Timothy Weah suite à une faute sur Samuel Moutoussamy (64e). A partir de là, les esprits se sont échauffés, celui de Sylvain Armand fumant même un peu plus que les autres dans la zone lilloise, dans une attitude qui a rappelé l’esclandre qui l’avait opposé à Frédéric Antonetti le 18 février. Le coordinateur sportif du LOSC avait été suspendu quatre matches (dont deux fermes) par la commission de discipline et, cette fois, il n’a pas pénétré dans le carré réservé aux entraîneurs.

« Je ne supporte pas l’injustice, s’est-il justifié après la rencontre, alors qu’il avait appris dans la journée le décès d’un proche. Pour moi, il n’y a pas carton rouge, après je ne me suis pas énervé contre quiconque. Je suis juste venu dire au 4 e arbitre que ce n’était pas normal, que c’était scandaleux. Bien évidemment, on doit tous garder notre calme, je peux faire mon mea culpa sur le fait de descendre, mais c’est une décision qui aurait pu être lourde de conséquences. J’ai toujours été compétiteur, j’ai toujours défendu mon équipe. Je peux m’excuser d’être descendu, mais ma réaction non, je ne la regrette pas. »

Dans son édition du jour, L’Équipe fait observer que ce genre de discours pourrait alourdir encore son dossier auprès des instances. Sans compter les images de son coup de sang enregistrées par les caméras de la Beaujoire, qui ne sont pas franchement à son avantage.

Ça fait longtemps qu’on l’a perdu pic.twitter.com/XMssKgwTpM — Alan 4 (@Alanlefloch) March 19, 2022

Pour résumer La victoire du LOSC samedi à la Beaujoire contre le FC Nantes (1-0) a été entachée de grosses tensions entre les deux équipes avec notamment un dérapage de Sylvain Armand du côté lillois. Les images sont fortes et accablantes.

Bastien Aubert

Rédacteur