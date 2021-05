FC Nantes, LOSC : Domenech taille l’OM, sort une énormité sur Galtier et prend cher !

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Raymond Domenech a encore frappé. Dans sa croisade contre Pablo Longoria, l’ancien entraîneur du FC Nantes a cru bien faire en exprimant son deuxième degré sur Twitter. En compar ant la qualification de l’OM en Ligue Europa au sacre du LOSC, l’ex sélectionneur de l’équipe de France s’est malheureusement un peu perdu.

Confondant Christophe Galtier et Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, Domenech ne pourra même pas dire que sa langue a fourché puisque ce sont ses seuls doigts les seuls coupables. Pire, il ne pourra arguer d’aucune heure tardive puisque le message a été publié ce matin après 9h.

« Si vous confondez avec Fabien Galthié... »

« L’unecatef tient à féliciter l’OM pour sa 5ème place , et surtout les lillois et leur entraîneur français sans concept concret de jeu pour ce magnifique titre.. bravo à F.Galtier », avait-il publié avant d’effacer son message. Trop tard, Arnaud Ramsay avait eu le temps de le rappeler à l’ordre : « Euh... C. Galtier, plutôt. Je comprends si vous confondez avec Fabien Galthié. Et le staff de Christophe Galtier est international. Et remporte des titres, lui... », a ironisé l’ancien journaliste de France Soir.