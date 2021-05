FC Nantes, LOSC, PSG, OL : Landreau dévoile son favori pour le titre

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

La course au titre reprend de plus belle ce week-end. Alors que le PSG accueille le RC Lens au Parc des Princes (17h), le LOSC en fera de même avec l’OGC Nice au stade Pierre-Mauroy (21h) avant que l’AS Monaco et l’OL s’écharpent dimanche en clôture.

Mickaël Landreau s’est mouillé pour l’identité du prochain champion de France et semble miser sur le LOSC pour le sacre en raison de la présence dans ses rangs d’un certain Burak Yilmaz... déjà auteur de 12 passes et 5 passes décisives cette saison.

Landreau compare Yilmaz à De Melo en 2011

« Lille, c’est un bloc équipe exceptionnel, un des meilleurs de notre L1 avec Monaco, avec un gardien qui fait une énorme saison, a analysé l’ancien gardien du FC Nantes dans L’Équipe. Mais, à l’inverse de Monaco qui s’est construit cette solidité, Lille la possède depuis le début de la compétition. Seuls les blocs bas pourraient empêcher les Lillois de trouver des solutions. Mais Burak Yilmaz a changé la donne. C’est le chaînon qui manquait il y a quelques semaines quand il était blessé. Comme en 2010-2011, quand nous avions Tulio De Melo qui nous avait décanté des situations. »