FC Nantes - LOSC : un Dogue a voulu quitter le terrain pendant le match

Après le carton rouge reçu par son coéquipier, Timothy Weah, lors de la victoire ce samedi du LOSC sur la pelouse du FC Nantes (1-0), Xeka, en colère contre l'arbitre, a voulu quitter le terrain, comme il l'a confié en zone mixte après la rencontre.

"On ne s’est pas senti respectés"

"Oui j’ai voulu sortir du terrain. On a revu les images et pour nous la faute n’existe pas. Je ne sais pas comment l’arbitre a pu aller voir la VAR pour cette action là. Il a joué le ballon et l’état du joueur adverse n’est pas lié à la faute selon moi. J’étais déjà en colère envers l’arbitre notamment sur le fait d’avoir coupé une action auparavant. Le travail des arbitres n’est pas facile, mais aujourd’hui, ils ont l’aide des caméras. C’est aussi pour cela qu’il y a beaucoup de frustration. On sent parfois de l’injustice envers nous. C’est normal d’être fâché lorsque des décisions sont en notre défaveur dans des rencontres très disputées. C’est une réaction normale de vouloir quitter le terrain. On ne s’est pas senti respectés", a lâché le milieu de terrain des Dogues devant les journalistes.

C'est fini à la Beaujoire !



Les Dogues s'imposent ce soir et repartent avec les 3 points 🔥#FCNLOSC 0-1 | ⏱ 90' pic.twitter.com/MLgCBrPEaE — LOSC (@losclive) March 19, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur