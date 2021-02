LOSC : Galtier dévoile au RC Strasbourg la botte secrète des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Aux critiques, Christophe Galtier répond par l’analyse. Interrogé en conférence de presse sur les difficultés du LOSC face à des blocs bas, le coach des Dogues a levé le voile sur la plus grosse arme de son équipe : « Depuis janvier 2020, nous avons énormément travaillé sur notre défense en avançant en empêchant les sorties de balles des adversaires. Les grandes équipes sont très fortes face à des blocs bas, mais aussi certains qui poussent leurs adversaires à la faute pour créer rapidement un déséquilibre. On pousse l’adversaire à faire des erreurs et des pertes de balles que nous avons analysé et nous travaillons sur ça. »

Arrivé après le natif de Marseille face aux journalistes, Jérémy Pied estime que le réalisme offensif des Dogues est un atout face aux blocs bas : « Ce n’est pas une difficulté pour moi, on s’adapte au jeu adverse. Il y a deux ans, on jouait en contre et les adversaires s’adaptaient à notre jeu. C’est souvent nous qui créons l’erreur. Contre l’Ajax, Tim avec son envie et son attitude est parvenu à inscrire le premier but. Des erreurs se transforment en occasion et nous en profitons. Nous faisons tout pour pratiquer le plus beau football et quand c’est difficile, on doit profiter de toutes les opportunités. »